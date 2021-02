Australian Open 2021: Marco Cecchinato sconfitto al primo turno dall’americano McDonald (Di martedì 9 febbraio 2021) Quarta eliminazione consecutiva per l’Italia nel primo turno del tabellone maschile degli Australian Open 2021. Dopo le tre sconfitte di ieri (Sinner, Travaglia e Mager), il programma odierno si è aperto con quella di Marco Cecchinato, battuto in rimonta in quattro set dall’americano Mackenzie McDonald, numero 192 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 6-2 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Cecchinato ha iniziato bene il match, ma dopo il secondo set è uscito progressivamente dal campo, finendo per perdere malamente terzo e quarto set. Una partita che ha visto il siciliano commettere ben otto doppi falli e 32 errori non forzati, vincendo il 69% dei punti con la prima di servizio contro il 79% dell’avversario, ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Quarta eliminazione consecutiva per l’Italia neldel tabellone maschile degli. Dopo le tre sconfitte di ieri (Sinner, Travaglia e Mager), il programma odierno si è aperto con quella di, battuto in rimonta in quattro setMackenzie, numero 192 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 6-2 dopo due ore e quindici minuti di gioco.ha iniziato bene il match, ma dopo il secondo set è uscito progressivamente dal campo, finendo per perdere malamente terzo e quarto set. Una partita che ha visto il siciliano commettere ben otto doppi falli e 32 errori non forzati, vincendo il 69% dei punti con la prima di servizio contro il 79% dell’avversario, ...

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - Eurosport_IT : ORGOGLIOSI DI TE! ?? Jannik Sinner saluta gli Australian Open al primo turno ma l'azzurro ha combattuto con voglia… - SkySport : ULTIM’ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2,… - RSIsport : ?????? Belinda Bencic ha avuto bisogno di tre set al suo esordio agli Australian Open. La sangallese ha superato l'ame… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Anderson Australian Open in DIRETTA: il romano sfida il veterano sudafricano - #Berrettini-Anderson… -