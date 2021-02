Arbitro Dean minacciato, Clattenburg rivela: “Lettere anche a me. E Oliver dopo sfida con la Juventus si è trasferito…” (Di martedì 9 febbraio 2021) Un cartellino rosso e tante polemiche. L'espulsione di Tomas Soucek, giocatore del West Ham, ha creato grandi problemi al direttore di gara Mike Dean. L'Arbitro di Premier League è diventato oggetto di insulti e minacce tramite i social network. Gravi episodi che lo hanno portato anche a chiedere di non scendere in campo prossimamente. Se le prime pagine dei tabloid britannici sottolineano il momento shock per l'Arbitro, attraverso una lettera mandata al Daily Mail, il famoso direttore di gara Mark Clattenburg, tra i più importanti nel suo ruolo in Inghilterra, ha ammesso che non tratta certo di una novità per chi fa il suo mestiere.La denuncia di Clattenburgcaption id="attachment 1091523" align="alignnone" width="636" Arbitro Dean (getty ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Un cartellino rosso e tante polemiche. L'espulsione di Tomas Soucek, giocatore del West Ham, ha creato grandi problemi al direttore di gara Mike. L'di Premier League è diventato oggetto di insulti e minacce tramite i social network. Gravi episodi che lo hanno portatoa chiedere di non scendere in campo prossimamente. Se le prime pagine dei tabloid britannici sottolineano il momento shock per l', attraverso una lettera mandata al Daily Mail, il famoso direttore di gara Mark, tra i più importanti nel suo ruolo in Inghilterra, ha ammesso che non tratta certo di una novità per chi fa il suo mestiere.La denuncia dicaption id="attachment 1091523" align="alignnone" width="636"(getty ...

