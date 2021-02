A voi | smanettoni e copiatori professionisti | voglio dire una cosa | noi prof | ce ne accorgiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Impazzano sul web in questi giorni i video di alcuni studenti che spiegano, con la pacata competenza degli, quali sotterfugi attuare per sfuggire alle temute interrogazioni a distanza. Gli studenti sono tornati a scuola, sì, ma per lo più al cinquanta per cento il che significa o che mezza classe ascolta dalla cameretta mentre l’altra metà cerca di mimetizzarsi con il muro dell’aula, o che una classe frequenta settimane alterne. E se ci sono adolescenti che vivono con disagio questo momento, con la vita sociale azzoppata, le amicizie in stand by, i rapporti sociali tutti migrati dietro ad uno schermo (e non va negato, perché ci sono), altri apittano dei tempi incerti per affinare le armi. A scuola ci sono quelli che copiano. Da sempre. Non tutti e non bene, ma ci sono. E ce ne. In origine fu il bigliettino, ...