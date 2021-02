Xiaomi Mi 11, anteprima. Bello e completo, ma il Mi 10T Pro costa 300 euro in meno ed è davvero simile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo Mi 11 è un ottimo smartphone, con tutto quello che si vorrebbe desiderare da uno smartphone moderno. Il suo problema però si chiama Mi 10T Pro: costa 300 euro in meno, e se si guarda all'esperienza utente cambia davvero poco... Leggi su dday (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo Mi 11 è un ottimo smartphone, con tutto quello che si vorrebbe desiderare da uno smartphone moderno. Il suo problema però si chiama Mi 10T Pro:300in, e se si guarda all'esperienza utente cambiapoco...

Digital_Day : Xiaomi ormai realizza ottimi smartphone. Ma sono troppi, e si fanno concorrenza in casa - infoitscienza : Xiaomi Mi 11 5G: prezzo europeo in anteprima - infoitscienza : Ecco come provare in anteprima la MIUI 12.5 di Xiaomi - TuttoAndroid : Ecco come provare in anteprima la MIUI 12.5 di Xiaomi - PuntoCellulare : Emergono nuovi particolari sul Mi 11 Lite dato in arrivo da Xiaomi nelle prossime settimane, con una dotazione più… -