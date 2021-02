Uomini e Donne, Nicole svela i suoi sentimenti: la reazione di Armando (Di lunedì 8 febbraio 2021) A brevissimo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne-trono classico, e vedrà come protagoniste due troniste: la tronista Sophie Codegoni, che al momento sta valutando un gran numero di “galli nel pollaio”, e Nicole Vinti. Quest’ultima, in particolare, finalmente paleserà la sua preferenza tra due corteggiatori. Nicole Vinti preferisce Carlo: delusione per Armando Si parlerà a lungo dei sentimenti di Nicole (trono over) divisa tra i corteggiatori Armando e Carlo. Se con Carlo potrebbero sorgere problemi legati alla distanza (il giovane lavora a Miami), Armando Incarnato vivrà un’esplosione di risentimento, in quanto quest’ultimo si dichiarerà stupito dell’avvicinamento della tronista a Carlo, mentre ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) A brevissimo andrà in onda una nuova puntata di-trono classico, e vedrà come protagoniste due troniste: la tronista Sophie Codegoni, che al momento sta valutando un gran numero di “galli nel pollaio”, eVinti. Quest’ultima, in particolare, finalmente paleserà la sua preferenza tra due corteggiatori.Vinti preferisce Carlo: delusione perSi parlerà a lungo deidi(trono over) divisa tra i corteggiatorie Carlo. Se con Carlo potrebbero sorgere problemi legati alla distanza (il giovane lavora a Miami),Incarnato vivrà un’esplosione di risentimento, in quanto quest’ultimo si dichiarerà stupito dell’avvicinamento della tronista a Carlo, mentre ...

