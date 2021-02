Uomini e Donne: la preferenza di Nicole Vinti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 8 febbraio, Nicole Vinti ha ammesso di avere una preferenza tra Armando e Carlo. Da tempo infatti i due cavalieri stanno entrambi cercando di conquistare la bella Nicole, ma solo uno sta ottenendo i risultati sperati. Se il rapporto tra la dama del Trono Over e Carlo sta andando a gonfie vele e il loro feeling sta crescendo sempre di più, quello tra Nicole e Armando peggiora ogni giorno di più. Dopo le parole critiche che Nicole ha riservato ad Armando in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, durante la puntata odierna del dating show di Canale 5 c'è stato un altro scontro. Uomini e Donne: scontro tra Armando e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella puntata diandata in onda oggi, lunedì 8 febbraio,ha ammesso di avere unatra Armando e Carlo. Da tempo infatti i due cavalieri stanno entrambi cercando di conquistare la bella, ma solo uno sta ottenendo i risultati sperati. Se il rapporto tra la dama del Trono Over e Carlo sta andando a gonfie vele e il loro feeling sta crescendo sempre di più, quello trae Armando peggiora ogni giorno di più. Dopo le parole critiche cheha riservato ad Armando in un'intervista rilasciata aMagazine, durante la puntata odierna del dating show di Canale 5 c'è stato un altro scontro.: scontro tra Armando e ...

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - cristallodyluna : RT @EIGHTSVOICE: la maggior parte delle vittime di omicidio sono uomini gne gne e che cazzo ci posso fare io gianfilippo visto che sono omi… - ela_dona : @GrandeFratello OMG .......risparmiateci !!!!!!!!!!! Continuate pure a darli tutto sto spazio togliendolo da cose p… -