Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio: Maurizio dimentica Gemma con Pamela Barretta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio: come inizierà la settimana? Naturalmente si partirà da Gemma Galgani, che oggi entrerà in studio accompagnata dalla memorabile canzone “Perdere l’amore di Massimo Ranieri. La dama è ancora presa ancora con “i tre Maurizio“: tanto per cominciare, dirà di aver sentito ancora telefonicamente Maurizio Guerci, anche se in teoria la loro conoscenza sarebbe finita. Gemma è sicura che qualcuno abbia convinto il cavaliere a lasciarla perdere, perché è molto maggiore di lui. Naturalmente non mancheranno battibecchi con Tina Cipollari, che ironizzerà, definendo Guerci “lo stallone”. Per quanto riguarda l’altro Maurizio, si è distinto per scrivere poesie alla Galgani, ma lui non sembra piacerle molto. Poi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 febbraio 2021): come inizierà la settimana? Naturalmente si partirà daGalgani, che oggi entrerà in studio accompagnata dalla memorabile canzone “Perdere l’amore di Massimo Ranieri. La dama è ancora presa ancora con “i tre“: tanto per cominciare, dirà di aver sentito ancora telefonicamenteGuerci, anche se in teoria la loro conoscenza sarebbe finita.è sicura che qualcuno abbia convinto il cavaliere a lasciarla perdere, perché è molto maggiore di lui. Naturalmente non mancheranno battibecchi con Tina Cipollari, che ironizzerà, definendo Guerci “lo stallone”. Per quanto riguarda l’altro, si è distinto per scrivere poesie alla Galgani, ma lui non sembra piacerle molto. Poi ...

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - PetrazzuoloF : RT @robersperanza: Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i… - articolounobas : RT @robersperanza: Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i… -