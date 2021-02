Ufficiale per l’Italia lo Xiaomi Mi 11 5G: prezzo, uscita e specifiche tecniche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo Xiaomi Mi 11 5G è stato finalmente ufficializzato anche per l’Italia, permettendoci così di conoscere anche il prezzo previsto per il dispositivo nel nostro Paese. L’evento internazionale ci ha dato parecchi spunti su cui riflettere, a partire dal fatto che si parla di uno smartphone davvero interessante, che sicuramente ruberà la scena a molti altri concorrenti anche in Italia. Lo Xiaomi Mi 11 5G include uno schermo AMOLED da 6.81 pollici con risoluzione QHD+, ed è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Lato connettività è presente la compatibilità con il 5G (modem Snadpragon X60), il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC ed il GPS. Bene anche il comparto audio grazie al doppio altoparlante Harman Kardon. Il lettore di impronte digitali è integrato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) LoMi 11 5G è stato finalmente ufficializzato anche per, permettendoci così di conoscere anche ilprevisto per il dispositivo nel nostro Paese. L’evento internazionale ci ha dato parecchi spunti su cui riflettere, a partire dal fatto che si parla di uno smartphone davvero interessante, che sicuramente ruberà la scena a molti altri concorrenti anche in Italia. LoMi 11 5G include uno schermo AMOLED da 6.81 pollici con risoluzione QHD+, ed è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Lato connettività è presente la compatibilità con il 5G (modem Snadpragon X60), il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC ed il GPS. Bene anche il comparto audio grazie al doppio altoparlante Harman Kardon. Il lettore di impronte digitali è integrato ...

SerieA : Vittorie, pareggi e sconfitte. Ecco tutti i risultati della 21ª giornata di #SerieATIM ?? ?? ?? Scarica l'App ufficia… - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Ufficiale: @LewisHamilton rinnova con la @MercedesAMGF1 per il 2021 Sarà la nona stagione con… - SkySportF1 : ? #Hamilton, ufficiale il rinnovo con la Mercedes per il Mondiale 2021 #SkyMotori #F1 #Formula1 - Abatinho : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA #Formula1 Ufficiale: @LewisHamilton rinnova con la @MercedesAMGF1 per il 2021 Sarà la nona stagione con il team… - dante_lucifero : RT @00factory: Anno 2151. L'ufficiale Miller si trova a lottare per sopravvivere contro una misteriosa forma di vita determinata a diventar… -