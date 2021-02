Tom Brady, la vittoria al «Super Bowl» festeggiata con moglie ed ex fidanzata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una vittoria dentro e una fuori dal campo. Tom Brady, il più forte tra i quarterback statunitensi, ha esordito nei Buccaneers a marzo dello scorso anno. E, quarantatreenne, è riuscito un anno più tardi a condurli alla vittoria. La squadra di Tampa, nell’evento sportivo più atteso dell’anno, ha distrutto i Kansas City Chief, 31 a 9. «Sono abbastanza certa di non essere l’unica tifosa dei Patriots a supportare i Buccaneers stasera», ha scritto online Bridget Moynahan, ex fidanzata di Tom Brady, suggellando con un post social l’esistenza di una grande famiglia moderna. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una vittoria dentro e una fuori dal campo. Tom Brady, il più forte tra i quarterback statunitensi, ha esordito nei Buccaneers a marzo dello scorso anno. E, quarantatreenne, è riuscito un anno più tardi a condurli alla vittoria. La squadra di Tampa, nell’evento sportivo più atteso dell’anno, ha distrutto i Kansas City Chief, 31 a 9. «Sono abbastanza certa di non essere l’unica tifosa dei Patriots a supportare i Buccaneers stasera», ha scritto online Bridget Moynahan, ex fidanzata di Tom Brady, suggellando con un post social l’esistenza di una grande famiglia moderna.

