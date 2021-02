Tesla investe 1,5 mld in bitcoin. Potrebbe accettarli come pagamento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tesla ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e prevede di cominciare ad accettare pagamenti in criptovaluta. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. a casa di auto elettriche ha intenzione di cominciare ad accettare il bitcoin come forma di pagamento La decisione di Tesla e’ contenuta in una comunicazione alla Sec, la Consob americana. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari ine prevede di cominciare ad accettare pagamenti in criptovaluta. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. a casa di auto elettriche ha intenzione di cominciare ad accettare ilforma diLa decisione die’ contenuta in una comunicazione alla Sec, la Consob americana. L'articolo

