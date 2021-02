Station 19 4 si ferma su FOX | quando andranno in onda i nuovi episodi?

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sila messa indi19 4 su Fox proprio da domani, 9 febbraio. Quello che andrà inin coppia con Grey’s Anatomy 17, sarà l’ultimoo della serie che vedremo per un bel po’. A causa della pandemia in corso le riprese sono iniziate in ritardo rispetto al solito e questo ha cambiato anche le modalità di messa invisto che proprio l’o 5 indomani su Fox anche in Italia, ha fatto da finale di prima metà di stagione negli Usa a qualche giorno dall’inizio delle feste natalizie. L’o numero 5 di19 inizia un evento crossover che conclude con il sestoo della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy che terrà tutti incollati allo schermo ...

Ultime Notizie dalla rete : Station ferma

... dopo essere già stato candidato nel 2010 per The Last. "Chris era un uomo straordinario ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è, offre dei ricavi limitati. Non in linea con ...... lanciata il 2 gennaio sulla piattaforma Change.org, dalla communitytoe diretta ... 47 gli algerini che sono riusciti a raggiungere la terra. E sarà giornata di arrivi anche oggi, ...La prova su strada della Ford Mondeo Station Wagon ibrida ST Line con prezzi da 41.300 € e prova consumi a 6 litri / 100 km.Tragedia in un campo rom di Rovigo. 17enne uccide il padre a colpi di machete al culmine di una lite e poi si dà alla fuga, ma viene fermato ...