Serie C | valanga Ternana | manita alla Casertana e la B è più vicina

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laè un rullo compressore e ne sa qualcosa anche lache è stata battuta stasera con il punteggio di 5-1. La squadra di mister Lucarelli porta a +14 il vantaggio sul Bari quando mancano 14 giornatefine del campionato. Questa sera tutto facile per i rossoverdi che hanno sbloccato il match al 27': Furlan bravo a ribadire in rete una corta respinta di Avella su una conclusione dal limite di Falletti. Quattro minuti dopo raddoppio: affondo sulla sinistra di Frascatore, cross sul secondo palo per Partipilo che controlla, dribbla e di sinistro batte Avella sul primo palo. Prima dell'intervallo laaccorcia le distanze: Iannarilli sbaglia l'uscita sul calcio d'angolo e Konate segna senza problemi. Nella ripresa al 48' contropiede: Raicevic defilato sulla sinistra serve ...

