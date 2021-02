Seriate | in un locale festa da ballo con 80 persone | chiuso per 5 giorni

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata di domenica 7 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un controllo in unnel Comune di, riscontrando diverse irregolarità nell’ambito della normativa anti-covid che hanno portato, oltre alle contravvenzioni, alla chiusura per 5. In particolare, la versione dei militari della Tenenza di, all’esito di un controllo, è stato accertato che all’interno di unassimilato a una sala da, vi fossero presenti circa 80, intenti a ballare senza alcuna distanza di sicurezza, con tanto di addetti alla musica e camerieri. Pertanto, immediatamente intervenuti, i militari hanno provveduto a far sciogliere l’assembramento, e a generalizzare, oltre agli avventori, i responsabili ...

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Ieri sera a Seriate - webecodibergamo : Ieri sera a Seriate -

Ultime Notizie dalla rete : Seriate locale

BergamoNews.it

Per evitare la denuncia per spaccio ha tentato di scappare di corsa, ma gli agenti della Poliziadil'hanno bloccato e hanno scoperto che, a soli 18 anni, aveva già diversi alias, inventati per eludere le forze dell'ordine. È successo martedì pomeriggio quando gli operatori del ...Ma a Salvatore Accaputo, 38 anni, di Albano Sant'Alessandro, agente di poliziadell'Unione ... In pronto soccorso, all'ospedale di, era stato dimesso con un certificato che attestava un ...L’Efp Sacra Famiglia di Comonte di Seriate promuove il corso in gestione d’impresa rivolto a giovani tra i 19 e 26 anni. Open day il 13 e 27 febbraio. Sabato 13 e sabato 27 febbraio presso l’Ente di F ...La capitale delle truffe è Milano. E non solo perché qui se ne mettono a segno più di due a al giorno, ma anche perché i truffatori " milanesi" fanno lavorare la fantasia, con un'ampia varietà di truc ...