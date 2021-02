Sampdoria – Fiorentina | formazioni e dove vederla

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è una delle gare che si svolgeranno domenica 14 febbraio alle ore 15 allo stadio Ferraris di Genova. E’ una gara che vede due formazione che vivono due momenti diversi: ladeve dare una serie di risposte dopo la debacle di San Siro contro l’Inter; lainvece non ha mollato portando a casa un pareggio nella trasferta ostica di Benevento. La sfida è interessante dal punto di vista della classifica perchè se la Samp viaggia al decimo posto, la Viola rischia di scivolare nella zona retrocessione. Benevento-Sampdora 1-1: Keità risponde all’ex Caprari Come arrivano le due squadre? QuiLaè reduce da un pareggio in rimonta contro il Benevento (clicca qui per gli highlights). Alla rete di Caprari ha risposto Keità ...

...45 Bologna - Benevento Sabato 13 febbraio 15:00 Torino - Genoa 18:00 Napoli - Juventus 20:45 Spezia - Milan Domenica 14 febbraio 12:30 Roma - Udinese 15:00 Cagliari - Atalanta...L'U. C.comunica le modalità di accredito per media e fotografi per, valida quale 22.a giornata del campionato di Serie A TIM 2020/21 e in programma domenica 14 febbraio 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. La richiesta scritta da parte ...Ovvio che sarebbe stato impossibile che la Sampdoria non facesse neppure un pareggio nelle ... pareggi interni con la Juve e il Brescia ed esterni con Chievo e Fiorentina).