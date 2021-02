Sabatini: 'Roma il top nella mia vita. Dzeko? Deve tornare capitano' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma - Walter Sabatini non si stanca mai di parlare dei suoi cinque anni alla Roma, che gli sono rimasti nel cuore nonostante il rapporto con i giallorossi si sia interrotto, ormai, nel 2016: " Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021)- Walternon si stanca mai di parlare dei suoi cinque anni alla, che gli sono rimasti nel cuore nonostante il rapporto con i giallorossi si sia interrotto, ormai, nel 2016: " Il ...

sportli26181512 : Sabatini: '#Roma il top nella mia vita. Dzeko? Deve tornare capitano': Il direttore dell'area tecnica del Bologna t… - _Sebs_22 : RT @dietrologist: Mentre De Rossi 'difende 'Fonseca Sabatini lo 'bacchetta' per il caso Dzeko e insinua dubbi sul 'metodo' Pinto. Ma a c… - BiagioSdC : @swimmerpg Sabatini è stato il miglior DS che io ricordi, ma per me il bene superiore è la Roma e le sue parole di… - ASR192711 : RT @FedericoC1993: Walter #Sabatini è più tifoso della #Roma di tanti tifosi della Roma. @alcircomassimo - RiccardoValoti : RT @dietrologist: Mentre De Rossi 'difende 'Fonseca Sabatini lo 'bacchetta' per il caso Dzeko e insinua dubbi sul 'metodo' Pinto. Ma a c… -