Roma ‘Dammi i soldi per la droga o sono botte’ | 38enne picchia la madre continuamente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una storia di fatta di angherie e soprusi quella vissuta da una donna edi unno. Lui, dipendente da sostanze stupefacenti, per anni l’ha sottoposta a violenze fisiche per procurarsi inecessari ad acquistare la. Il figlio, arrivava anche a sottrarle idalla cassa (di un’attività gestita in comune), arrivando alle mani poi quando non riusciva ad ottenerli. In diversi episodi lui l’ha colpita all’addome con uno scopettone o l’ha morsa al volto. Un’aggressività procurata anche al mobilio della stessa attività. Leggi anche: 34ennela compagna e le strappa i capelli: lei scende in strada con il figlio e chiede aiuto Lo scorso mese la donna, stanca dei continui maltrattamenti del figlio ha chiesto aiuto agli agenti del ...