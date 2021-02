Recovery Plan, H2IT presenta alla Camera le proposte per lo sviluppo dell’idrogeno (Di lunedì 8 febbraio 2021) H2IT, l’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile costituita nel 2005 e che aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell’idrogeno, è intervenuta alla Camera dei Deputati sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, presentando le proposte per promuovere lo sviluppo dell’idrogeno. Il Presidente di H2IT Alberto Dossi ha mostrato le potenzialità di sviluppo di un settore che, se adeguatamente sostenuto, può creare importanti opportunità economiche e giocare un ruolo primario nel panorama europeo e internazionale. La Commissione Europea, infatti, identifica l’idrogeno come uno dei settori chiave e una delle catene del valore strategiche per raggiungere ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021), l’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile costituita nel 2005 e che aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore, è intervenutadei Deputati sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza”,ndo leper promuovere lo. Il Presidente diAlberto Dossi ha mostrato le potenzialità didi un settore che, se adeguatamente sostenuto, può creare importanti opportunità economiche e giocare un ruolo primario nel panorama europeo e internazionale. La Commissione Europea, infatti, identifica l’idrogeno come uno dei settori chiave e una delle catene del valore strategiche per raggiungere ...

