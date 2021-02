Raised by Wolves: quante puntate, durata e quando finisce (Di lunedì 8 febbraio 2021) Raised by Wolves – Una nuova umanità: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per Raised by Wolves, la nuova serie tv Sky in onda dall’8 febbraio, la prima diretta da Ridley Scott? Si tratta di una serie sci-fi che appassionerà tutti gli amanti del genere. In tutto sono previsti dieci episodi che verranno trasmessi da Sky Atlantic in cinque puntate, ogni lunedì alle 21.15. Potrete comunque recuperare le puntate di Raised by Wolves in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand. Ogni episodio dura circa 50-60 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio: Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 8 ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)by– Una nuova umanità:sono previste perby, la nuova serie tv Sky in onda dall’8 febbraio, la prima diretta da Ridley Scott? Si tratta di una serie sci-fi che appassionerà tutti gli amanti del genere. In tutto sono previsti dieci episodi che verranno trasmessi da Sky Atlantic in cinque, ogni lunedì alle 21.15. Potrete comunque recuperare ledibyin qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand. Ogni episodio dura circa 50-60 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio: Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 8 ...

