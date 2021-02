Processo di impeachment per Trump | il Senato è giuria e giudice

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sconfitto dagli elettori a novembre, incriminato due volte durante il suo mandato presidenziale, messo a tacere dalle piattaforme social e ora privato cittadino in Florida, Donaldtornerà nuovamente sulla scena martedì 9 febbraio quando ilvaluterà se il 45esimo presidente degli Stati Uniti abbia intenzionalmente incitato l'assalto al Campidoglio e l'attacco alle istituzioni democratiche, lo scorso 6 gennaio. I difensori disosterranno che und'per un ex presidente è incostituzionale e che il discorso diai suoi sostenitori, dove li aveva invitati a combattere contro le frodi, non provate, delle elezioni sia stato solo un esercizio della sua libertà di parola. Ildovrebbe essere relativamente breve, circa due ...