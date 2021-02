Per la Cassazione non ci sono motivi per cambiare orientamento su GAE e mancato inserimento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ennesima pronuncia della giustizia su una delle questioni che hanno determinato plurimi contenziosi e che vedono dare ragione ai lavoratori del comparto scuola. Si tratta della vicenda del diritto al reinserimento nelle GAE. Vicenda attuale tenendo conto che anche con le nuove GPS i soggetti inseriti nelle GAE vantavano il diritto di presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui avessero titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ennesima pronuncia della giustizia su una delle questioni che hanno determinato plurimi contenziosi e che vedono dare ragione ai lavoratori del comparto scuola. Si tratta della vicenda del diritto al renelle GAE. Vicenda attuale tenendo conto che anche con le nuove GPS i soggetti inseriti nelle GAE vantavano il diritto di presentare domanda dinelle GPS di prima e seconda fascia cui avessero titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia diin GAE o dalla provincia scelta per l’nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374. L'articolo .

