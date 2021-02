Paolo Brosio e Marialaura “tutto finto”, l’accusa: lei lo sta usando (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marialaura de Vitis e Paolo Brosio sono tornati in studio a Live-non è la d’Urso per difendersi dalle accuse sulla loro finta storia d’amore. Paolo Brosio e Marialaura, tutto costruito o c’è vero amore?Marialaura de Vitis e Paolo Brosio sono tornati in studio a Live- non è la d’Urso per difendersi dalle accuse sulla loro finta storia d’amore. La modella di 22 anni è stata paparazzata in giro per Milano con Diego, un giovane imprenditore che vanta di aver avuto un flirt con lei. Adesso vien fuori un audio scioccante nel quale Marialaura ha palesemente detto di stare insieme a Brosio solo per visibilità, ma la donna si difende da ogni accusa e Brosio si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)de Vitis esono tornati in studio a Live-non è la d’Urso per difendersi dalle accuse sulla loro finta storia d’amore.costruito o c’è vero amore?de Vitis esono tornati in studio a Live- non è la d’Urso per difendersi dalle accuse sulla loro finta storia d’amore. La modella di 22 anni è stata paparazzata in giro per Milano con Diego, un giovane imprenditore che vanta di aver avuto un flirt con lei. Adesso vien fuori un audio scioccante nel qualeha palesemente detto di stare insieme asolo per visibilità, ma la donna si difende da ogni accusa esi ...

