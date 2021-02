Padre assilla la figlia | per la Cassazione è ' uno stalker'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella dellache ha confermato la condanna di secondo grado per atti persecutori nei confronti di un. L'uomo, separato, per anni ha ...

Piuttosto, il suo intento era quello di ricucire i rapporti e svolgere il suo ruolo di. Una condotta che invece i magistrati hanno giudicato troppo assillante e non rispettosa della volontà ...I giudici hanno confermato la condanna per atti persecutori nei confronti di unseparato che per anni ha assillato la figlia , con cui aveva un rapporto conflittuale. Si presentava sempre senza invito, mettendo in imbarazzo la figlia davanti ad amici, compagni e professori. ...Il genitore, che con la figlia aveva un rapporto conflittuale, ha detto di non aver mai voluto creare ansia alla figlia. Il suo obiettivo era esercitare il suo ruolo di padre ...Una sentenza della Cassazione ha stabilito che un genitore che assilla i figli può essere denunciato per atti persecutori ...