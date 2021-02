Over 80, Asl Rm 1 avvia vaccinazione: giornata storica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – La Asl Roma 1 ha dato il via questa mattina alla somministrazione del vaccino anti-covid per gli Over 80. La Asl ha ricevuto nei giorni scorsi oltre 50mila prenotazioni su una popolazione di Over 80 – sul proprio territorio – pari a circa 90mila soggetti. Nella giornata di oggi verranno vaccinate 612 persone in 10 strutture del territorio gestito dalla Asl tra cui il Santa Maria della Pieta’, il Policlinico Gemelli, la Casa della Salute Prati Trionfale, l’Idi Ircss, l’ospedale Cristo Re e il San Pietro Fatabenefratelli. Alla lista si aggiungeranno presto altri punti di somministrazione, in particolare da lunedi’ prossimo sara’ attivo anche il punto di vaccinazione all’Auditorium Parco della Musica. Nella sola struttura all’interno del parco del Santa Maria della Pieta’, a ricevere la prima dose del vaccino ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – La Asl Roma 1 ha dato il via questa mattina alla somministrazione del vaccino anti-covid per gli80. La Asl ha ricevuto nei giorni scorsi oltre 50mila prenotazioni su una popolazione di80 – sul proprio territorio – pari a circa 90mila soggetti. Nelladi oggi verranno vaccinate 612 persone in 10 strutture del territorio gestito dalla Asl tra cui il Santa Maria della Pieta’, il Policlinico Gemelli, la Casa della Salute Prati Trionfale, l’Idi Ircss, l’ospedale Cristo Re e il San Pietro Fatabenefratelli. Alla lista si aggiungeranno presto altri punti di somministrazione, in particolare da lunedi’ prossimo sara’ attivo anche il punto diall’Auditorium Parco della Musica. Nella sola struttura all’interno del parco del Santa Maria della Pieta’, a ricevere la prima dose del vaccino ...

