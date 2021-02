Napoli, muore a soli 22 anni il giovane talento dello squash Luigi Sbandi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – muore a soli 22 anni un giovane campione napoletano di squash, Luigi Sbandi è stato stroncato da un aneurisma cerebrale. Era il figlio di Enrico, noto giornalista e esperto di comunicazione. Luigi era un campioncino di squash e si era fatto valere fin dall’età di diciassette anni, partecipando agli Europei con la Nazionale under 17. Inoltre aveva anche conquistato il titolo Italiano individuale di Eccellenza nel 2016 ed è stato per diversi anni componente delle Squadre Nazionali Giovanili. Queste le parole dell’allenatore dell’Asd squash Pegaso, la sua squadra. “È una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. La morte di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti22uncampione napoletano diè stato stroncato da un aneurisma cerebrale. Era il figlio di Enrico, noto giornalista e esperto di comunicazione.era un campioncino die si era fatto valere fin dall’età di diciassette, partecipando agli Europei con la Nazionale under 17. Inoltre aveva anche conquistato il titolo Italiano individuale di Eccellenza nel 2016 ed è stato per diversicomponente delle Squadre Nazionali Giovanili. Queste le parole dell’allenatore dell’AsdPegaso, la sua squadra. “È una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. La morte di un ...

