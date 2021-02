Mina Settembre, domenica l’ultima puntata: chi sceglierà tra Claudio e Domenico? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sta per giungere al termine Mina Settembre, la prossima sarà infatti l’ultima puntata: ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata del 14 febbraio. La serie tv di Rai1 con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, è giunta al finale di stagione registrando un importante successo di pubblico. L’undicesimo e dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente Piccole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sta per giungere al termine, la prossima sarà infatti: ma vediamo insieme le anticipazioni delladel 14 febbraio. La serie tv di Rai1 con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, è giunta al finale di stagione registrando un importante successo di pubblico. L’undicesimo e dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente Piccole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

