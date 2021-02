Milinkovic carica e avvisa l'Inter: "Voglio vincere per la Lazio" (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA - "Abbiamo portato a casa quello che volevamo dopo le sconfitte delle altre squadre. Ci mancava la continuità, ora ne abbiamo vinte sei di fila e non vogliamo fermarci. Testa all'Inter". Ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA - "Abbiamo portato a casa quello che volevamo dopo le sconfitte delle altre squadre. Ci mancava la continuità, ora ne abbiamo vinte sei di fila e non vogliamo fermarci. Testa all'". Ha ...

laziolibera : Milinkovic carica e avvisa l’Inter: “Voglio vincere per la Lazio” - sportli26181512 : Milinkovic carica e avvisa l’Inter: “Voglio vincere per la #Lazio”: Il Sergente manda messaggi da leader sui social… - EmmSorrentino : Il “sergente” #MilinkovicSavic è intervenuto a Lazio Style Channel a margine del posticipo di ieri con il #Cagliari… - Pall_Gonfiato : Milinkovic suona la carica: “Ottimi risultati, concentrati sulle prossime sfide. MVP? Trofeo che dà carica”… - infoitsport : Milinkovic-Savic carica: «Se Lazio tira fuori le palle non ce n'è per nessuno!» - Lazio News 24 -