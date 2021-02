Milan | Pancaro | “Ibrahimovic? Lui ha in testa lo Scudetto”

PianetaMilan : #Milan, #Pancaro a @SkySport: '#Ibrahimovic? Lui ha in testa lo #Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pancaro

Pianeta Milan

Paradossalmente proprio con la maglia delsegna meno gol ai blucerchiati. Il primo lo ... Dopo l'eurogol di Pirlo, arriva quello di 'Alta tensione': cross dalla sinistra die colpo di ...Ennesimo miracolo del maestro Carlos Bianchi12 Dida 2 Cafu 263 Maldini 19 Costacurta 22 Kaká 77 uscito 21 Pirlo 20 Seedorf 8 Gattuso 102 Uscito 7 Shevchenko 15 Tomasson 69 Uscito A ...Giuseppe Pancaro, ex difensore rossonero, è intervenuto a Sky Sport e ha detto la sua su Zlatan Ibrahimovic: "E' un fattore importante. E' in un momento psicofisico ...In questo ultimo mese, dopo la sosta di Natale, a parte Luiz Felipe siamo riusciti ad avere la squadra quasi al completo. 'Il nostro obiettivo era la qualificazione agli ottavi di Champions. Ho visto ...