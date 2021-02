Masso si stacca dalla montagna e piomba su un' auto | morto il conducente

RaiNews : Valtellina, masso si stacca da una montagna e colpisce un'auto: un morto. È accaduto in territorio comunale di Civo… - statodelsud : Civo, masso si stacca da montagna e colpisce auto: un morto - Pino__Merola : Civo, masso si stacca da montagna e colpisce auto: un morto - Italia_Notizie : Sondrio, grosso masso si stacca dalla montagna e colpisce un’auto: un morto - leggoit : Sondrio, masso si stacca da montagna e colpisce auto: un morto -

Un grosso masso si è staccato dalla montagna e ha travolto un'automobile, uccidendo il conducente. È successo lunedì nella tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (Sondrio), sulle Alpi Retiche. Sulla strada provinciale anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno per rimuovere il masso e la vettura dalla sede stradale. Non sono state rese note, al momento, le generalità della vittima.