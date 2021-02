Massimo De Santis entra nella Giunta nazionale di Confapi con delega al Mezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimo De Santis, presidente Giovani Confapi Napoli, entra nella Giunta esecutiva nazionale Confapi con delega al Mezzogiorno. “Più che mai in questo momento di grande crisi, è un onore essere chiamati a rappresentare e a supportare il Sud, nell’ottica di un rilancio che coinvolga tutti quei giovani imprenditori che abbiano voglia di mettere in campo le loro forze in un territorio che più di altri sta pagando un prezzo altissimo a questa crisi sanitaria ed economica”, è stato il commento di De Santis. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021)De, presidente GiovaniNapoli,esecutivaconal. “Più che mai in questo momento di grande crisi, è un onore essere chiamati a rappresentare e a supportare il Sud, nell’ottica di un rilancio che coinvolga tutti quei giovani imprenditori che abbiano voglia di mettere in campo le loro forze in un territorio che più di altri sta pagando un prezzo altissimo a questa crisi sanitaria ed economica”, è stato il commento di De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DanieleD10s : @Un_Turiddu @FieroITALIANO1 @gladiatoremassi @scalise_luigia Parliamo di massimo de Santis, gladiatoremassi? - No_Islam_ : oddioooooo sto morendo ahahahha!! Ma sto Massimo De Santis ci fa o ci è??? Davvero non si accorge che la faccia di… - epiccroco : in pratica ora avremo il sequel della storia tra de santis e orazi che al massimo parleranno mezza volta che culo! #lapupaeilsecchione - tw_fyvry : Orazi non vuole piegarsi al business e al massimo preferisce conoscere De Santis off-stream. Legittimo... #LaPupaeilSecchione - gfg_narciso : @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT .. a Massimo De Santis ma che te sei fumato? Ormai voi e company avete rotto i Maroni! -