macOS, Apple non ha ancora corretto un pericoloso bug (Di lunedì 8 febbraio 2021) La scorsa settimana vi abbiamo riferito che la vulnerabilità indicata come CVE-2021-3156, nota anche con il nome di “Baron Samedit“, è stata corretta in Sudo, liberando una grossa fetta dell’ecosistema Linux di un problema che veniva portato avanti da ben dieci anni. Ricordiamo che “Baron Samedit” consente ad un eventuale utente malintenzionato di ottenere i privilegi di amministratore passando da account esistente, ma ad accesso limitato, non presente in /etc/sudoers (file di configurazione nel quale vengono elencati gli utenti ai quali è consentito l’uso di “su” e “sudo”). Solitamente l’utilizzo del file “/etc/sudoers” da parte di Sudo consente di limitare i privilegi deli utenti standard impedendo loro di eseguire comandi ed applicazioni che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema. A quanto pare, tale bug non è stato ancora risolto nell’ultima versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) La scorsa settimana vi abbiamo riferito che la vulnerabilità indicata come CVE-2021-3156, nota anche con il nome di “Baron Samedit“, è stata corretta in Sudo, liberando una grossa fetta dell’ecosistema Linux di un problema che veniva portato avanti da ben dieci anni. Ricordiamo che “Baron Samedit” consente ad un eventuale utente malintenzionato di ottenere i privilegi di amministratore passando da account esistente, ma ad accesso limitato, non presente in /etc/sudoers (file di configurazione nel quale vengono elencati gli utenti ai quali è consentito l’uso di “su” e “sudo”). Solitamente l’utilizzo del file “/etc/sudoers” da parte di Sudo consente di limitare i privilegi deli utenti standard impedendo loro di eseguire comandi ed applicazioni che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema. A quanto pare, tale bug non è statorisolto nell’ultima versione ...

