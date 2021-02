Lodi, una donna di 47 anni accoltellata e uccisa per strada: fermato il convivente (Di lunedì 8 febbraio 2021) commenta Ansa E' stato fermato il presunto responsabile dell' omicidio di Luljeta Heshta , la donna di 47 anni accoltellata a morte domenica a Pedriano di San Giuliano Milanese. 'Devo purtroppo dare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) commenta Ansa E' statoil presunto responsabile dell' omicidio di Luljeta Heshta , ladi 47a morte domenica a Pedriano di San Giuliano Milanese. 'Devo purtroppo dare ...

L'uomo si trova al momento in carcere a Milano , ma si prevede il suo trasferimento a Lodi dopo la convalida. L'autopsia di Luljeta, che aveva una figlia che vive in Albania, sarà effettuata l'11 ...

Il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, lo ha spiegato durante una videoconferenza stampa. "Questa è la settima vittima di femminicidio dell'anno - ha osservato - . L'unica nota di parziale conforto ...

LODI. E' stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Luljeta Heshta, la donna di 47 anni accoltellata a morte ieri a Pedriano di San Giuliano Milanese. "Devo purtroppo dare notizia dell'en ...

