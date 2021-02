Laurea in Ingegneria informatica: è la più richiesta dal mercato italiano? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Indubbiamente negli ultimi venti anni la nostra società ha subito una profonda trasformazione. Siamo nell’era del web 4.0, la tecnologia fa parte della nostra quotidianità, l’ha resa fruibile e accessibile a tutti. Ma ancor più, ha attirato numerosi studenti ad intraprendere la carriera nel campo dell’Ingegneria. Per questa ragione tra le facoltà con il maggior numero di immatricolati vi è sicuramente l’università di Ingegneria informatica. Cadiamo nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che questa sia tra quelle più richieste dal mercato del lavoro. Ma è veramente così? Nell’indagine condotta dall’Osservatorio JobPricing nel suo University Report 2020 ha evidenziato quali tipologie di studi e atenei offrono più opportunità nel mondo del lavoro. Senza ombra di dubbio facoltà come quelle scientifiche e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Indubbiamente negli ultimi venti anni la nostra società ha subito una profonda trasformazione. Siamo nell’era del web 4.0, la tecnologia fa parte della nostra quotidianità, l’ha resa fruibile e accessibile a tutti. Ma ancor più, ha attirato numerosi studenti ad intraprendere la carriera nel campo dell’. Per questa ragione tra le facoltà con il maggior numero di immatricolati vi è sicuramente l’università di. Cadiamo nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che questa sia tra quelle più richieste daldel lavoro. Ma è veramente così? Nell’indagine condotta dall’Osservatorio JobPricing nel suo University Report 2020 ha evidenziato quali tipologie di studi e atenei offrono più opportunità nel mondo del lavoro. Senza ombra di dubbio facoltà come quelle scientifiche e ...

AutomaUNINA : Premio CEI XXV edizione - Miglior tesi di laurea 2021 - _BobRoger15_ : @Luisa40162388 @saveriocamba @Logico2CS C'ho una laurea in ingegneria solo per fare queste cose... Comunque photoshop - UstaUnisannio : RT @GruppoAS: Se ti sei laureato in #Informatica o in #Ingegneria informatica? Invia la tua candidatura e prova a vincere un #Premio di #la… - francfinelli : RT @GruppoAS: Se ti sei laureato in #Informatica o in #Ingegneria informatica? Invia la tua candidatura e prova a vincere un #Premio di #la… - MirkoBullegas : RT @sergiodesiena: Sono un contadino, e con molta fatica ho pagato l'università di mio figlio ingegneria meccanica, e finora nessuno ha con… -