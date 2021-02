Lagarde | “Il Recovery può rafforzare la crescita anche nel 2021”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’intervento di Christinein Parlamento Ue: “L’avvio della campagna vaccinale fornisce l’attesa luce in fondo al tunnel”. ROMA – Primo intervento delper Christinein Parlamento Ue. La presidente della Bce ha ricordato che “se ilFund sarà attuato come pianificato, si potrebbelaa partire dall’anno in corso“. “Ci aspettiamo una ripresa sostenuta” La presidente della Banca Centrale Europea è ritornata sulle tempistiche delladel Vecchio Continente: “L’avvio della campagna vaccinale fornisce l’attesa luce in fondo al tunnel – ha detto Christine, riportata dall’Ansa – ma, allo stesso tempo, la nuova ondata, le mutazioni del virus e le misure di ...

Proteggendo lavoratori e famiglie, e fornendo aiuti alle aziende colpite dalla pandemia, il sostegno pubblico è particolarmente potente nel rafforzare la domanda aggregata", ha detto. "Una ...Bruxelles, 08 feb 17:52 - E' essenziale che i fondi del Next Generation Eu, il pacchetto europeo per la ripresa economica, vengano erogati rapidamente e utilizzati...L'intervento di Christine Lagarde in Parlamento Ue: "L'avvio della campagna vaccinale fornisce l'attesa luce in fondo al tunnel".E' essenziale che i fondi del Next Generation Eu, il pacchetto europeo per la ripresa economica, vengano erogati rapidamente e ...