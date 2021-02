Juventus-Inter | Conte | “Chi indossa questa maglia ha l’obbligo di rendere orgogliosi i tifosi”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’allenatore dell’Antonioha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della semifinale di Coppa Italia contro la, in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino: “Chiha, a prescindere dalla vittoria, dii nostrideve essere sempre la nostra missione. Il modo migliore per trasmettere la convinzione ai giocatori di vincere la partita e provare a passare il turno è il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto. Noi dobbiamo andarci a giocare la partita con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due partite precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro ...

Così Antonio Conte alla vigilia di, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Si riparte dal 2 - 1 dell'andata per i bianconeri a San Siro. "Il modo migliore per trasmettere la ...... preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto": lo dice il tecnico dell'Antonio Conte a RaiSport alla vigilia della partita di ritorno di Coppa Italia a Torino contro la...Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le parole del tecnico nerazzurro: "Sappiamo che dobbiamo essere dei riferimenti per i nostri tifosi, vogliamo renderli orgogliosi: ...TORINO - Dimenticare il risultato dell'andata a San Siro ma non la mentalità con cui la Juventus ha conquistato il primo atto della semifinale di Coppa Italia con l'Inter. L'obiettivo per Andrea Pirlo ...