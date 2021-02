India | crollo ghiacciaio | 18 i morti e 200 i dispersi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) E' di 18accertati e almeno 200il bilancio provvisorio del disastro causato dall'improvvisa esondazione di due fiumi provocata daldi undell'Himalaya, in. ...

E' di 18 morti accertati e almeno 200 dispersi il bilancio provvisorio del disastro causato dall'improvvisa esondazione di due fiumi provocata daldi un ghiacciaio dell'Himalaya, in. Nella zona sono stati inviati centinaia di militari, volontari ed elicotteri dell'esercito. Le operazioni di soccorso si stanno concentrando sulla ...Nuova Delhi, 08 feb 11:28 - Sono ancora in corso le operazioni di soccorso nello Stato indiano dell'Uttarakhand, dove ieri una parte di un ghiacciaio himalayano si è...La rottura della diga, a sua volta, ha provocato una grande alluvione che ha costretto all’evacuazione di numerosi villaggi a valle del fiume. Il parziale crollo di un pezzo di ghiacciaio ha provocato ...Alcuni sono rimasti intrappolati in due gallerie invase dall'acqua, dal fango e dai detriti. Il governo dello stato di Uttarakhand ha riferito che sono stati trovati 18 corpi e la maggior parte dei ci ...