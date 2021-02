Il pre – partita di Lecce – Brescia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è una delle partite in programma per la ventiduesima giornata di Serie B. Le due squadre si sfideranno domani martedì 10 febbraio allo stadio Via del Mare a partire dalle 19.00. I giallorossi sono alla ricerca di punti come del resto le Rondinelle che vogliono risalire la classifica. In panchina delesordirà il nuovo allenatore Pep Clotet. Lo spagnolo ingaggiato dal presidente Cellino avrà il compito di risollevare il suo. Il mister è sopraggiunto in panchina a Dionigi esonerato quasi a sorpresa., in Tv e formazioni Il pre –, Corini: “? Dobbiamo mettercela tutta” Eugenio Corini allenatore del, ha analizzato l’imminente gara contro il ...