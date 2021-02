Ibrahimovic e Rebic tengono a distanza Inter e Juve (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ibrahimovic e Rebic, con una doppietta a testa, annientano il Crotone (4-0). Così il Milan ha risposto ad Inter e Juve che, nelle serate precedenti, avevano battuto con lo stesso risultato di 2-0, Fiorentina e Roma. Le tre regine del Campionato italiano allungano così anche su Roma, Napoli e Atalanta, prenotando un posto per la massima competizione continentale del prossimo anno. Per la zona Champions si fa largo la Lazio di Simone Inzaghi, che con il successo di misura sul Cagliari (1-0) aggancia per la prima volta nella stagione il quarto posto. Ibrahimovic e Rebic abbattono il Crotone In principio di gara il Milan ha giocato un po’ alla chetichella contro il Crotone di Stroppa. Poi Ibra, alla mezz’ora, ha preso per mano la squadra ed è andato a costruirsi da solo il primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021), con una doppietta a testa, annientano il Crotone (4-0). Così il Milan ha risposto adche, nelle serate precedenti, avevano battuto con lo stesso risultato di 2-0, Fiorentina e Roma. Le tre regine del Campionato italiano allungano così anche su Roma, Napoli e Atalanta, prenotando un posto per la massima competizione continentale del prossimo anno. Per la zona Champions si fa largo la Lazio di Simone Inzaghi, che con il successo di misura sul Cagliari (1-0) aggancia per la prima volta nella stagione il quarto posto.abbattono il Crotone In principio di gara il Milan ha giocato un po’ alla chetichella contro il Crotone di Stroppa. Poi Ibra, alla mezz’ora, ha preso per mano la squadra ed è andato a costruirsi da solo il primo ...

