(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’associazione dimilitanti del Partito democratico (Pd) InOltre-Alternativa Progressista ha criticato i vertici del Partito per il documentotico che presenterà al premier incaricato Mariosull’utilizzo dei fondi del Next Generation Eu, in cui aiè dedicata solo un’esigua menzione. “Da augurarsi che sia una postilla, una bozza, un testo di appunti, perché se fosse il documento definitivo ci spiace rilevare con rammarico che è fin troppo generale e retorico”, si legge nel comunicato diffuso dall’Associazione poche ore prima che i dem tornino a consultarsi con l’ex presidente della Bce. Ieri intanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha salutato la possibile partecipazione della Lega nella nuova maggioranza dicome un buon risultato per i dem, perché il ...

... da quota 100 leghista allo stop ai condoni fiscali dei. Altro tema spinoso, con una ... Come anche quelle sulle deleghe: da un ministero per i, a una delega ad hoc per il Recovery a un ......causando danni enormi in ambito sanitario ed economico " avverte il consigliere- non porti a inutili scontri sociali e territoriali, di cui solamente i cittadini, in questo caso i più, ...I giovani dem criticano il programma del Pd per il Governo Draghi: “Mancano le idee” L’associazione di giovani militanti del Partito democratico (Pd) InOltre-Alternativa Pro ...“Il 2021 è iniziato in maniera alquanto turbolenta, tra le grandi sfide che il nostro Paese si trova ad affrontare e, finalmente, l’ingloriosa fine di un governo troppo occupato, fino a quel momento, ...