I 5Stelle fanno finta di consultare gli iscritti con Rousseau Sondaggio anche su Super Mario

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) C’era da aspettarselo. Come sempre. Tanto più oggi che la partita in gioco è alta. I verticisi aggrappano ancora una volta a. Sarà la base, attraverso la piattaforma intitolata al filosofo del bon sauvage, a decidere l’ingresso o no del movimento nel prossimo, quasi certo, governo Draghi. Governo Draghi,al voto su“Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 – si legge nel blog delle Stelle – glisaranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un governo presieduto daDraghi”. Il partito spaccato, in caduta libera nei sondaggi, cerca l’investitura dal basso. Ha già deciso ma vuole che a dichiararlo siano gli. Magari ‘aggiustando’ un po’ il verdetto, come in ...