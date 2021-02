Grillo cita Platone ma Draghi riparta da Aristotele (e dalla classe media) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sempre più concreto arrivo a Palazzo Chigi di una personalità come Mario Draghi, se da un lato infonde (almeno in chi scrive) speranza per le sorti della Repubblica, dall’altro rinnnova la riflessione su problematiche del nostro Paese tanto profonde quanto trasversali che trascendono lo stato della politica per giungere a quello della socialità stessa; temi che hanno concorso, come causa efficiente alla nascita di questo (ancora futuro) governo e, nel medesimo tempo, ne rappresenteranno la sua sfida più grande. Finito il Novecento, e con esso la gran parte delle condizioni economiche e geopolitiche che avevano permesso al ceto medio di arricchirsi, di risparmiare e di garantirsi un futuro migliore, ciò che una volta chiamavamo “borghesia” si è ritrovata impoverita economicamente, sfilacciata socialmente, marginalizzata politicamente. Già provata ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sempre più concreto arrivo a Palazzo Chigi di una personalità come Mario, se da un lato infonde (almeno in chi scrive) speranza per le sorti della Repubblica, dall’altro rinnnova la riflessione su problematiche del nostro Paese tanto profonde quanto trasversali che trascendono lo stato della politica per giungere a quello della socialità stessa; temi che hanno concorso, come causa efficiente alla nasdi questo (ancora futuro) governo e, nel medesimo tempo, ne rappresenteranno la sua sfida più grande. Finito il Novecento, e con esso la gran parte delle condizioni economiche e geopolitiche che avevano permesso al ceto medio di arricchirsi, di risparmiare e di garantirsi un futuro migliore, ciò che una volta chiamavamo “borghesia” si è ritrovata impoverita economicamente, sfilacciata socialmente, marginalizzata politicamente. Già provata ...

h2oroberto : RT @marcodemeu: Grillo è considerato in tutto il mondo un fenomeno da baraccone volgare e insipiente, colpevole di aver sdoganato in Italia… - Roky99760738 : RT @marcodemeu: Grillo è considerato in tutto il mondo un fenomeno da baraccone volgare e insipiente, colpevole di aver sdoganato in Italia… - SergioFerrara10 : RT @sostengo5: Beppe Grillo dice che non si può accontentare tutti, sarei d'accordo se invece di accontentare le lobby avesse accontentato… - BiwiMobu : RT @sostengo5: Beppe Grillo dice che non si può accontentare tutti, sarei d'accordo se invece di accontentare le lobby avesse accontentato… - gigicoz : RT @sostengo5: Beppe Grillo dice che non si può accontentare tutti, sarei d'accordo se invece di accontentare le lobby avesse accontentato… -