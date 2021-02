Governo Draghi, il programma in 8 punti e tre grandi riforme: l’annuncio poco fa (Di lunedì 8 febbraio 2021) In tutto sono otto i punti - o meglio macro aree - quelli che il presidente incaricato Mario Draghi ha elencato alle delegazioni delle forze politiche incontrate a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni. "Ha parlato molto lui e c'è stato poco spazio per le domande da parte nostra", dice un parlamentare appena uscito dal colloquio con il professore. Un colloquio in cui Draghi ha disegnato un programma di ampio respiro compreso l'obiettivo di maxi riforme, connesse al Recovery: pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco. Il primo dei punti che il presidente incaricato ha sottoposto alle delegazioni delinea la collocazione dell'esecutivo che Draghi ha definito "convintamente europeista" nelle scelte e anche nelle sfide future. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021) In tutto sono otto i- o meglio macro aree - quelli che il presidente incaricato Marioha elencato alle delegazioni delle forze politiche incontrate a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni. "Ha parlato molto lui e c'è statospazio per le domande da parte nostra", dice un parlamentare appena uscito dal colloquio con il professore. Un colloquio in cuiha disegnato undi ampio respiro compreso l'obiettivo di maxi, connesse al Recovery: pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco. Il primo deiche il presidente incaricato ha sottoposto alle delegazioni delinea la collocazione dell'esecutivo cheha definito "convintamente europeista" nelle scelte e anche nelle sfide future. ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - muttley_1974 : Draghi accetterà la prescrizione? Perché è per quello che è caduto il governo non fatevi infinocchiare e chiedetevi… - Cosi49Cosimo : RT @petergomezblog: Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all’11… -