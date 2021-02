Gf vip 5 | Alda D’Eusanio incredula sulla squalifica immediata dal reality

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è rimasta davvero sorpresa per l’espulsione ricevuta dal Grande Fratello VIP 5 e lo ha fatto capire attraverso un’intervista rilasciata. Mediaset ha deciso di riservare alla giornalista unadal gioco per delle dichiarazioni inqualificabili dettevita privata di Laura Pausini e Maria De Filippi. L’ex concorrente del GF VIP, però, sembra intenzionata a non chiedere scusa a nessuno, ecco cosa ha dichiarato.D’Eusania disorientata dopo ladal Gf vip 5 L’ex volto Rai e giornalista,, è uscita dalla Casa dopo soli 8 giorni dal suo ingresso al Gf vip 5. E, nella sua prima intervista post-concessa all’Adnkronos, non ha nascosto di non riuscire ancora a capire il motivo per ...

Ultime Notizie dalla rete : vip Alda

...Lucarelli ha espresso la sua idea sul grande fratellocondotto da Alfonso Signorini e le sue non sono state certo parole dolci. E' partita dall'ultima espulsione, quella a carico diD'...D'Eusanio si trovava in bagno con Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello quando la regia ha messo come musica di sottofondo due canzoni di Laura Pausini, "Invece No" e "Strani ...“ Appena capisco bene cosa è successo. ne riparliamo ” , sono queste le parole a caldo riferite da Alda D’Eusanio all ‘Adnkronos per commentare la propria uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Do ...La chiusura anticipata del GF Vip 5, seppur chiesta da più parti, non sembra rientrare nei programmi di Mediaset: nuovo attacco al reality.