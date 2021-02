junews24com : Gattuso-Napoli, panchina a rischio: si gioca tutto contro la Juventus - - sportli26181512 : Gattuso si gioca la carta Osimhen: titolare a Bergamo?: Gattuso si gioca la carta Osimhen: titolare a Bergamo? L'at… - ilnapolionline : Mister Gattuso si gioca a Bergamo la 'carta' Osimhen - - sportli26181512 : Gattuso in bilico: ADL risente Benitez. Per il futuro piacciono Juric, Italiano e De Zerbi: Gattuso in bilico: ADL… - Notiziedi_it : Napoli, De Laurentiis furioso: Gattuso si gioca la panchina con Atalanta e Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso gioca

Secondo quanto dichiarato da, la coppa Italia non è un obiettivo primario del club, al quale interessa il piazzamento Champions League. Ma è impensabile che si possa andare a Bergamo e non ...ZANELLATO (Crotone) 5 Colpevole del gol di testa di Rebic, a San Sirouna partita senza sostanza. ELMAS (Napoli) 5 Inconcludente dall'inizio alla fine e quando a Marassi, col Genoa in vantaggio,...Gattuso è in bilico sulla panchina del Napoli dopo la sconfitta contro il Genoa e si giocherà il tutto per tutto contro la Juventus ...Atalanta e Juventus, in ogni caso, rappresentano tappe fondamentali per il futuro, con diversi sostituti sullo sfondo in caso di fallimento. La panchina di Gennaro Gattuso resta in bilico, dopo l’ulti ...