Fiorentina, Minotti: "I viola non possono competere con l'Inter. Prandelli e quelle parole…"

Parola di Lorenzo Minotti. L'ex calciatore fra le altre di Parma e Torino, intervenuto ai microfoni di 'Firenze viola', ha commentato la sconfitta rimediata fra le mura dello Stadio "Artemio Franchi" dalla Fiorentina per 2-0 contro l'Inter di Antonio Conte. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal noto commentatore ed opinionista.

Fiorentina-Inter, Prandelli: "I nerazzurri sono molto forti, contento della reazione dei miei. Pulgar? Non gioca per un motivo"

VIDEO Fiorentina-Inter, Ribery in dubbio? Prandelli: "Tutto sulle sue condizioni"

"Nel primo tempo la Fiorentina aveva preparato un piano gara per contenere l'Inter e metterla in difficoltà e penso se la sia giocata alla pari. Poi dopo il gol dei nerazzurri sono venute fuori le ..."

