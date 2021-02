FIFA 21 | Aggiornamento FGS Swaps Global Series

Leggi su fifaultimateteam

(Di lunedì 8 febbraio 2021) EA Sports, con un comunicato ufficiale, informa che dopo il grande successo ottenuto con gli FGS Swap ha deciso di aumentare le possibilità di riscattare i token aumentando il numero degli eventi. Ricordiamo che con i token in questione potranno essere utilizzati per riscattare dei premi per la modalità21 Ultimate Team. Di seguito il comunicato ufficiale divulgato dalla software house canadese. Siamo rimasti sorpresi dalla reazione della community per i nuovi premi spettatore di21 introdotti in occasione della21 Challenge del mese scorso. È con grande piacere dunque che presentiamo un’importante miglioria al programma premi spettatore, che aggiunge ulteriori opportunità per ottenere gettoni giocatore FGS. Come probabilmente ricorderete, lo scorso mese avevamo detto che chiunque avesse seguito per almeno 60 ...