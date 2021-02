Fdi | incrocio via Nomentana-viale Regina Margherita | necessari dissuasori

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Ieri purtroppo si e’ verificato un altro incidente mortale all’fra via. Negli ultimi anni quell’e’ stato teatro di molti incidenti, per questo motivo e’ stato soprannominato ‘maledetto’.” “Come Fratelli d’Italia II Municipio chiediamo ufficialmente all’amministrazione comunale di Roma Capitale di intervenire immediatamente su via, installando deidi velocita’ idonei ad una strada a scorrimento veloce e percorsa giornalmente da molti veicoli”. È quanto dichiarano Simone Pelosi coordinatore di Fratelli d’Italia in II municipio e Leonora Peresso dirigente romano di FdI.

