Faenza, ennesimo femminicidio: donna uccisa in casa, il killer l'ha accoltellata alla gola (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Una donna italiana di 46anni è stata trovata morta questa mattina intorno alle sei nella sua casa in un complesso residenziale di via Corbara, a Faenza; il corpo, trovato dai poliziotti, presentava profondi tagli alla gola. La vittima, stando a quanto si apprende, era separata. Si indaga a tutto campo. Ilenia Fabbri, una donna italiana di 46anni, è stata trovata morta – con profondi tagli alla gola – nella sua casa in un complesso residenziale in via Corbara, a Faenza. L'ennesimo femminicidio è avvenuto questa mattina intorno alle 6 e sarebbe stato compito con un coltello, sequestrato dalla polizia. La vittima, stando a quanto si apprende, era separata.

