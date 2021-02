Draghi vuole far recuperare i giorni di scuola persi per il Covid (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Il futuro governo dovrà “rimodulare il calendario scolastico” dell'anno in corso, per recuperare i “numerosi giorni persi" e affrontare al più presto il problema delle 10mila cattedre che a inizio anno risultavano ancora vacanti: é quanto ha spiegato il premier incaricato, Mario Draghi, negli incontri con i gruppi parlamentari, in cui ha sottolineato come la scuola sia uno strumento da utilizzare contro “i divari geografici, generazionali e di genere”, mentre non si valorizza la formazione professionale e la ricerca, insieme allo scarso riconoscimento del merito”. recuperare il ritardo della scuola recuperare i mesi di didattica in presenza persi a causa della pandemia e lavorare perché alla ripresa dell'anno scolastico a ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Il futuro governo dovrà “rimodulare il calendario scolastico” dell'anno in corso, peri “numerosi" e affrontare al più presto il problema delle 10mila cattedre che a inizio anno risultavano ancora vacanti: é quanto ha spiegato il premier incaricato, Mario, negli incontri con i gruppi parlamentari, in cui ha sottolineato come lasia uno strumento da utilizzare contro “i divari geografici, generazionali e di genere”, mentre non si valorizza la formazione professionale e la ricerca, insieme allo scarso riconoscimento del merito”.il ritardo dellai mesi di didattica in presenzaa causa della pandemia e lavorare perché alla ripresa dell'anno scolastico a ...

