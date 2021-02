Credem | nel 2020 solidità patrimoniale in ulteriore crescita

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon un utile netto consolidato a 201,6 milioni di euro (+0,1% rispetto al 2019), pur a fronte di svalutazioni collettive aggiuntive a tutela di future perdite su crediti per 51,9 milioni. Ritorno sul capitale (ROE) 6,9%, ROTE 8,1%. Previsto un dividendo di 0,2 euro per azione per circa 66 milioni di euro complessivi.incon oltre 1 miliardo di euro di margine sui requisiti patrimoniali di vigilanza. Indicatori ai vertici del mercato in Italia ed in Europa a tutela dei clienti e del mercato: Common Equity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario al 15,59%; Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza a 14% rispetto a 7,56% minimo assegnato da BCE.“Voglio rivolgere innanzitutto un ringraziamento particolare a tutte ...