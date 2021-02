Covid, al Palazzo Mediceo di Ottaviano un sistema di antivirus basato su lampade a raggi UV-C (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un sofisticato sistema di sanificazione antivirus basato su lampade a raggi UV-C. Istallato nell’ente Parco nazionale del Vesuvio, Palazzo Mediceo di Ottaviano, è dotato di un temporizzatore automatico che garantirà l’accensione quotidiana nelle ore in cui non sarà presente il personale all’interno dell’edificio. Tutto ciò farà sì che la sede sia costantemente igienizzata in maniera sostenibile, ovvero senza l’utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore vantaggio sarà quello di non dover interrompere le attività lavorative per effettuare la sanificazione, così come avviene con i metodi tradizionali fino ad ora utilizzati. “Abbiamo realizzato questo investimento per rendere la nostra sede sempre più sicura dal punto di vista sanitario – dichiara il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un sofisticatodi sanificazionesuUV-C. Istallato nell’ente Parco nazionale del Vesuvio,di, è dotato di un temporizzatore automatico che garantirà l’accensione quotidiana nelle ore in cui non sarà presente il personale all’interno dell’edificio. Tutto ciò farà sì che la sede sia costantemente igienizzata in maniera sostenibile, ovvero senza l’utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore vantaggio sarà quello di non dover interrompere le attività lavorative per effettuare la sanificazione, così come avviene con i metodi tradizionali fino ad ora utilizzati. “Abbiamo realizzato questo investimento per rendere la nostra sede sempre più sicura dal punto di vista sanitario – dichiara il ...

